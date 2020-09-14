الصحة الكويتية: شفاء 506 مصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، شفاء 506 إصابات من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 85501 حالة. ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 85501 حالة.

قالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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