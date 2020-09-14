جمعیة الهلال الأحمر تعلن اقلاع طائرة الإغاثة الثالثة إلى السودان

أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتیة الیوم الاثنین اقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من قاعدة عبدالله المبارك الجویة تتضمن المساعدات الإنسانیة ومواد الإغاثة لإیصالھا إلى الشعب السوداني الشقیق.



وقال مدیر ادارة الكوارث والطوارئ في جمعیة الھلال الأحمر الكویتي یوسف المعراج في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان الاستجابة لدعم الأشقاء في

السودان تأتي استمرارا لدعم دولة الكویت للحد من الآثار الكارثیة للفیضانات على أھالي السودان والتي طالت أكثر من نصف ملیون شخص وخلفت عددا من القتلى والجرحى.



وأضاف المعراج أن الكویت تبذل جھودا كبیرة لمساعدة السودان على تخطي تداعیات ھذه الكارثة

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والعمل مع الشركاء ھناك للحد من تفاقم الآثار الصحیة والبیئیة على المناطق المتضررة.



وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعین لحملة (أغیثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعیة موضحا ان الجمعیة تنسق مع سفارة دولة الكویت في السودان والھلال الأحمر السوداني للاطلاع على الاحتیاجات الضروریة لتوفیرھا ومساعدة المتضررین بشكل عاجل.



واشاد المعراج بدور بوزارة الدفاع الكویتیة لتسخیرھا الطائرات ووزارة الخارجیة الكویتیة على مساھمتھا في إنجاح المھمة الانسانية.