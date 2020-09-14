أعلن الجيش اللبناني تمكنه من تصفية قائد خلية إرهابية شمالي البلاد، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن وحدات من القوات المسلحة تعمل حاليًا على ملاحقة بقية عناصر الخلية لإلقاء القبض عليهم.
ذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم الإثنين- أن المداهمة التي نفذها
وأشارت إلى أن الخلية الإرهابية التي تزعمها "التلاوي" هي التي نفذت قبل نحو 3 أسابيع عملية إرهابية بمنطقة (كفتون) شمالي البلاد وأدت إلى مقتل 3 أشخاص.
وأضافت أن وحدات القوات المسلحة مستمرة في تتبع عناصر الخلية الإرهابية ومطاردتهم وتطويقهم في الأماكن التي يختبئون فيها، مشيرة إلى أن قائد الخلية خالد التلاوي هو من بادر بإطلاق النار على قوة الجيش والتي ردت بالمثل مما أدى إلى مقتله على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني: تصفية قائد خلية إرهابية واستمرار ملاحقة بقية عناصرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.