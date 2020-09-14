الجيش اللبناني: تصفية قائد خلية إرهابية واستمرار ملاحقة بقية عناصرها

أعلن الجيش اللبناني تمكنه من تصفية قائد خلية إرهابية شمالي البلاد، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن وحدات من القوات المسلحة تعمل حاليًا على ملاحقة بقية عناصر الخلية لإلقاء القبض عليهم.

ذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم الإثنين- أن المداهمة التي نفذها

جهاز مخابرات الجيش بمنطقة جبل البداوي (شمالي لبنان) أسفرت عن مقتل 4 عسكريين بعدما قام قائد الخلية خالد التلاوي بإلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار على عناصر دورية عسكرية أثناء مطاردتهم له.وأشارت إلى أن الخلية الإرهابية التي تزعمها "التلاوي" هي التي نفذت قبل نحو 3 أسابيع عملية إرهابية بمنطقة (كفتون) شمالي البلاد وأدت إلى مقتل 3 أشخاص.وأضافت أن وحدات القوات المسلحة مستمرة في تتبع عناصر الخلية الإرهابية ومطاردتهم وتطويقهم في الأماكن التي يختبئون فيها، مشيرة إلى أن قائد الخلية خالد التلاوي هو من بادر بإطلاق النار على قوة الجيش والتي ردت بالمثل مما أدى إلى مقتله على الفور.