رئيس المجلس الأوروبي يزور قبرص الأسبوع الجاري

يعتزم رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، زيارة قبرص يوم الأربعاء المقبل قبل اجتماعه مع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.
وفقًا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم /الإثنين/ على موقعها الإلكتروني.
من المقرر أن يجري ميشيل - خلال زيارته لقبرص - محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وعدد من كبار المسؤولين القبارصة،
في العلاقات مع تركيا، ومن بين القضايا المحورية التي ستتم مناقشتها إمكانية فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر.
وستركز محادثات رئيس المجلس الأوروبي مع كبار المسؤولين في قبرص بشكل رئيسي على تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط والتوترات الراهنة
ومن المقرر أيضًا أن يقوم وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج بزيارة قبرص يوم 17 سبتمبر، وتعقبه في اليوم التالي زيارة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون.
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