ألمانيا تؤكد تسمم المعارض الروسي بغاز الأعصاب

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ألكسي نافالني
اعلنت ألمانيا، الاثنين، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تسمم بغاز الأعصاب، نوفيتشوك، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وقد استندت المانيا في تأكيدها إلى تقارير من معامل متخصصة في كل من فرنسا والسويد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقت أيضا عينات خاصة بنافالني، وتتخذ خطوات لفحصها في مختبراتها.
وجدد زايبرت الاثنين طلب ألمانيا أن “توضح روسيا” حقيقة ما حدث في هذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة “الأسوشيتد برس”.
ونقل نافالني، الذي يعد أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى ألمانيا بعد يومين من مرضه يوم 20 أغسطس على متن رحلة داخلية في روسيا، وطالبت برلين روسيا بالتحقيق في القضية.
وعبّر “الكرملين” عن غضبه من الدعوات التي وجهتها المستشارة أنغيلا ميركل وزعماء آخرون في العالم لروسيا للإجابة عن أسئلة في القضية، نافيا أي تورط رسمي، واتهم الغرب بمحاولة تشويه سمعة موسكو.
واتهمت روسيا ألمانيا بالمماطلة في التعاون مع الطلبات الروسية للمساعدة في التحقيق في القضية، وهو ما تنفيه برلين.
وظلّ نافالني في غيبوبة لأكثر من أسبوع حيث كان يعالج بترياق، قبل أن يقول مسؤولو المستشفى قبل أسبوع إن حالته تحسنت بما يكفي لإخراجه منها، علما أنه ليس من الواضح متى سيصدر مستشفى “شاريتيه” في برلين آخر المستجدات عن حالته.
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