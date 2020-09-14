من دون معرفة الأسباب.. استقالة السفير الأميركي في الصين

تيري برانستاد
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد سيستقيل.
وقال بومبيو في تغريدة شكر فيها برانستاد على خدمته إنه “ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج و قائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة”.
وكانت بكين استدعت سفير الولايات المتحدة في حزيران/يونيو بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره “تدخل كبير في شؤون الصين الداخلية”.
ولم تتضح بعد أسباب مغادرة السفير منصبه.
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