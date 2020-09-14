- 1/2
- 2/2
وزير خارجية البحرين يصل واشنطن
وصل وزير خارجية المملكة، عبداللطيف الزياني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع ”إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل“ ، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الإثنين .
وقالت الوكالة: ”بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وصل عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق إلى واشنطن مساء الأحد، الـ 13 من سبتمبر2020م“.
وأضافت أن الوفد ”سيشارك في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء.
وكانت وكالة أنباء البحرين، قد افادات صباح اليوم بإجراء اتصال هاتفي صباح الاثنين، بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان السلام بين البلدين.
وتمّ خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.
كذلك أعرب مسؤولا البلدين عن تطلعهما للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحريني يصل واشنطن لتوقيع إعلان تأييد السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.