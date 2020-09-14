وزير الخارجية البحريني يصل واشنطن لتوقيع إعلان تأييد السلام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 4 دقائق

وصل وزير خارجية المملكة، عبداللطيف الزياني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع ”إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل“ ، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الإثنين .

وقالت الوكالة: ”بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وصل عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق إلى واشنطن مساء الأحد، الـ 13 من سبتمبر2020م“.

وأضافت أن الوفد ”سيشارك في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء.

Advertisements

وكانت وكالة أنباء البحرين، قد افادات صباح اليوم بإجراء اتصال هاتفي صباح الاثنين، بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان السلام بين البلدين.

وتمّ خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

كذلك أعرب مسؤولا البلدين عن تطلعهما للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.