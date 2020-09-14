بالفيديو.. شركة متخصصة في التعقّب تكشف وسيلة إيران لتهريب نفطها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 11:28 صباحًا

على الرغم من أن العقوبات الأمريكية الحالية على إيران، التي فرضتها إدارة ترامب منذ تراجعها عن الاتفاق النووي، هي الأقسى والأكثر مساساً بقطاعات اقتصادية إيرانية حيوية خاصة النفط ، يسعى النظام الإيراني للتحايل والالتفاف على العقوبات بطرق ملتوية .

وعلى وقع الضغوطات الدولية التي تتعرض لها، والعقوبات الأميركية الخانقة، تسعى إيران لمواصلة توريد نفطها المخزن، عبر البحر، بوسائل عدة .

فمن خلال التحايل وتغيير الأعلام والأسماء وإيقاف أجهزة التتبع، تبحر بعض سفنها نحو فنزويلا وغيرها.

وفي هذا السياق، نشرت شركة “تانكر تراكرز”، المتخصصة في تعقّب الناقلات، الاثنين مقطع فيديو يظهر ناقلة إيرانية، قالت إنها تحمل مليوني برميل من مكثفات الغاز تقوم بتفريغ حمولتها في ميناء جوزيه الفنزويلي.

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كما لفتت الشركة إلى أنه من المرجح أن تكون تلك الناقلة قد أوقفت سابقا إشارة الأقمار الصناعية الخاصة بها على طول المسير، وأزالت كل العلامات الدالّة على هويتها.

عائدات النفط انخفضت 100 مليار دولار

يأتي هذا بعد أن أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، أن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة. وأشار في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، إلى أن بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم.

وأضاف أنه “بينما كانت عائدات إيران النفطية 120 مليار دولار عام 2011، انخفضت إلى 20 مليار دولار العام الماضي”، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني.

كما شدد الرئيس الإيراني على أهمية زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبينا في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية “بدون إقامة علاقات مع دول العالم”.