كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قوة عراقية خاصة تنفذ عملية إنزال جوي في محافظة ميسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت خلية الإعلام الأمني بالعراق، إن قوة خاصة قامت بعملية إنزال جوي في محافظة ميسان وتلقي القبض على شخصين متهمين بالإرهاب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، القضاء على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" على يد قوات العمليات الخاصة غرب مدينة الموصل شمالي العراق.

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وأكد بيان للخلية القضاء على 14 إرهابيا بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم خلال اشتباك وقع بعد إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية مؤكدة.

وأضاف البيان أن "العملية استهدفت مقرا لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.