بني ملال.. السلطات تداهم قاعة للأفراح وتعتقل العرسان وعددا من الحضور

داهمت السلطات المحلية والمصالح الامنية منتصف ليلة أمس الاحد/الاثنين، قاعة للأفراح ببني ملال وعملت على توقيف عدد من الاشخاص.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد داهمت السلطات قاعة للأفراح وسط مدينة بني ملال وأقدمت على توقيف عدد من الأشخاص لخرقهم حالة الطوارئ و التدابير الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا .
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف العريسين وصاحبة قاعة الأفراح وعدد من المدعوين بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
يشار إلى أن السلطات ببني ملال لازالت تمنع إقامة حفلات الأعراس والجنائز، تتفيذا لقرار الحكومة قبل 3 أسابيع و الذي صنف بني ملال كمدينة موبوءة.
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