طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سماء غائمة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة وداخل سوس، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح، حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية محلية بالقرب من السواحل الوسطى.
وستكون السماء أحيانا غائمة بالشمال الشرقي، والواجهة المتوسطية مع قطرات مطرية، فضلا عن تمركز بعض السحب غير المستقرة مرفوقة برعد محلي واحتمال نزول قطرات مطرية بالأطلس الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية، والريف، والجنوب الشرقي، وشرق منطقة السايس.
ويرتقب أن تكون السماء غائمة قليلا إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق المملكة.
أما الرياح فتهب معتدلة إلى محليا قوية شمالية شرقية بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالشمال ومتقلبة في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 19 و25 درجة بباقي المناطق عموما.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 38 و45 در جة بأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 34 و38 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والريف، وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 22 و29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وبجنوب المملكة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة ومهدية.
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