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شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في اليابان يختار اليوم خليفة شينزو آبي والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
يجري الحزب الحاكم في اليابان سباقا اليوم الاثنين لانتخاب من يتولى زعامة الحزب خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن استقالته بسبب مشاكل صحية في أواخر أغسطس الماضي.
ويتنافس المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا على خلافة آبي في زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
ويكاد يكون من المؤكد أن الفائز سيصبح رئيس الوزراء المقبل، لأن الحزب يسيطر على مجلس النواب.
وستُعقد جلسة برلمانية استثنائية يوم الأربعاء للإعلان عن رئيس الوزراء الجديد للبلاد في نفس وقت استقالة آبي رسميًا من منصبه كرئيس للوزراء.
ويتوقع محللون ووسائل إعلام يابانية أن يفوز سوجا، الذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء في عهد آبي، في السباق لخلافته.
وسيتولى رئيس الوزراء الياباني الجديد منصبه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ركودًا تاريخيًا وجائحة كوفيد-19، فضلاً عن الحشد العسكري الصيني والتهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
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