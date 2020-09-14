شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني يصل إلى واشنطن للتوقيع على إعلان السلام بين إسرائيل والبحرين والان مع التفاصيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 وصل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني والوفد المرافق إلى واشنطن مساء الأحد 13 سبتمبر2020م للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة واسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر2020م بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وكان في استقباله لدى وصوله السفير الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومسؤولو المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزياني يصل إلى واشنطن للتوقيع على إعلان السلام بين إسرائيل والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.