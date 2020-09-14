الإثنين 14 سبتمبر 2020

مصر تجدد التأكيد على دعمها للتحالف في اليمن



أعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن .

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وأكدت مصر أيضا على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

وأدانت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وشددت على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي، مثمنة كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولا لهذه الأهداف