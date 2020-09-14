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مصر تجدد التأكيد على دعمها للتحالف في اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 14 سبتمبر 2020

مصر تجدد التأكيد على دعمها للتحالف في اليمن

 

أعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن .

 

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وأكدت مصر أيضا على اصطفافها بجانب المملكة العربية في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

 

وأدانت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

 

وشددت على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي، مثمنة كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولا لهذه الأهداف

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