رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في العالم

الإثنين 14 سبتمبر 2020

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسي جديد.



وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل 307 آلاف و930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء أمس الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة على آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع.

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وتم تسجيل أكثر من 28.6 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

وتوفي أكثر من 917 ألف شخص بسبب كوفيد-19، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وشهد أمس الأحد تسجيل نحو 5500 حالة وفاة خلال 24 ساعة.