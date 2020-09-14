شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 506 حالات من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 506 حالات شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 85501 حالة، مبينة تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن,

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