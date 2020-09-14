شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف ساعة دراسية بجامعة حفر الباطن منذ انطلاق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جامعة حفر الباطن منذ انطلاق العام الدراسي 1442هـ، نحو 24 ألف ساعة دراسية، عن طريق إنشاء 6980 فصلاً افتراضيًا، شارك بتقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس، وذلك ضمن تفعيل عملية التعليم -عن بُعد- مع استمرار جائحة كورونا.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد العنزي، أن خطة التعلم الإلكتروني تسير بكل يسر وسهولة، بمتابعة وإشراف مباشر من معالي رئيس الجامعة، مؤكداً أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية ساهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن التعلم عن بعد خدم العملية التعليمية الأكاديمية من خلال تقديم المواد الدراسية بأساليب ذكية، وإيجاد تجربة تعلم ممتعة.

وأفاد أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني شهد خلال الأسبوع الماضي إقامة 1028 لوحة نقاش، و7577 تقييمًا، و4383 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورًا مكررًا لـ 233018 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 3577 مقررًا أكاديميًا.