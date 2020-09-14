شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتراجع في أستراليا مع تخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أستراليا أدنى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مع بدء السلطات في تخفيف القيود التي فرضت لإبطاء تفشيه.

وسُجلت 39 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أدنى معدل يومي للإصابات الجديدة منذ 26 يونيو عندما جرى تسجيل 37 حالة مؤكدة.

ومع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، بدأت ولاية فيكتوريا، التي شهدت أحدث بؤرة للتفشي في البلاد، تخفيف القيود والسماح للناس بمغادرة منازلهم لفترات أطول من أجل التريض، وتقليل فترات حظر التجول الليلي.