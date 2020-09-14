شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية المصري والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً ، بوزير خارجية مصر سامح شكري. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً ما يتعلق بالشأن اليمني.

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