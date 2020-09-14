بالفيديو: مشروع جديد للتّخلص من الرّوتين الإداري المعقّد في المؤسّسات الحكومية

متخصصون أشادوا بهذه المبادرة مؤكدين ان هذه الخطوة جاءت لتحسين واقع البلاد الاقتصادي الذي يعاني من عدم ثقة المستثمر للدخول لسوق الاقتصاد العراقي الذي يعتبر أرضا خصبة للتجارة. الا ان الابتزاز المالي يقف دائما كحجر عثرة أمام تطور هذا القطاع المهم.



الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها للمواطن في هذا المجال تهدف الى تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية وتزيد من سهولة حصول المواطنين على الخدمات والوصول الى المعلومات العامة المطلوبة بقدر كبير من الفعالية وبتكلفة أقل.

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