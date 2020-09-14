بالفيديو: أين أصبحت الوعود لإعمار المناطق المحررة؟

عضو مجلس النواب زياد الجنابي يقول ان صندوق اعمار نينوى يحتوي على مليار دينار فقط. وهو لا يكفي لاعمار شارع دمرته صواريخ الحرب، التي دفع ثمنها الأهالي غاليا.

وانتقد الجنابي الحكومات السابقة لانها جاءت الى الموصل للاستعراض الاعلامي فقط ولم تعمل على مساعدة المواطنين واعمار مدنهم. مشيرا الى ان الخراب لم يقتصر على هذه المحافظة فحسب وإنما كان للبصرة وذي قار وصلاح الدين والانبار حصة من هذا الإهمال والواقع الخدمي المزري.



وعود لطالما تكررت على مسامع العراقيين اجمع منها اعمار المدن المحررة وحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة. لكن وبعد مرور فترة قصيرة على انتهاء الانتخابات تتناثر هذه الوعود ويبقى الحال على ما هو عليه في معظم محافظات البلاد.

التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.