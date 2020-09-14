وانتقد الجنابي الحكومات السابقة لانها جاءت الى الموصل للاستعراض الاعلامي فقط ولم تعمل على مساعدة المواطنين واعمار مدنهم. مشيرا الى ان الخراب لم يقتصر على هذه المحافظة فحسب وإنما كان للبصرة وذي قار وصلاح الدين والانبار حصة من هذا الإهمال والواقع الخدمي المزري.
وعود لطالما تكررت على مسامع العراقيين اجمع منها اعمار المدن المحررة وحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة. لكن وبعد مرور فترة قصيرة على انتهاء الانتخابات تتناثر هذه الوعود ويبقى الحال على ما هو عليه في معظم محافظات البلاد.
التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أين أصبحت الوعود لإعمار المناطق المحررة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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