بالصور.. تشييع جديد للمدرب علي هادي بعد نقل جثمانه إلى 'وادي السلام'

رياضة 2020-09-14 | 11:17 2,652 مشاهدة أجريت مراسيم تشييع جديدة للمدرب الراحل علي هادي، بعد نقل جثمانه من المقبرة المخصصة لدفن المتوفين جراء فايروس كورونا في محافظة النجف، إلى مقبرة وادي السلام القديمة. Advertisements

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