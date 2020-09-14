بالفيديو: تأجيل عقد جلسات البرلمان حتّى إشعار آخر!

نواب آخرون بيّنوا أن تأجيل جلسات البرلمان تأتي ضمن جدول وضعتها رئاسة المجلس حتى يتسنى للجان النيابية لتقديم تقاريرها النهائية بشأن القوانين التي ما زالت معطلة. وبحسب مصادر برلمانية اخرى اوضحت بأن مجلس النواب يعاود استئناف جلساته مطلع الأسبوع المقبل، على أمل بأن تكون تلك التقارير التي تقدمها اللجان النيابية ذو فائدة كبيرة للشارع العراقي الذي باتت غضبه واضح على عمل البرلمان بالاونة الاخيرة.





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