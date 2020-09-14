مطالبات دولية بعقوبات على إيران لإعدام "أفكاري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت منظمات حقوقية ورياضية دولية بفرض عقوبات على النظام الإيراني لتنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ مصارع شاب أدين بتهمة قتل عام 2018.



وحثت الاتحاد الألماني للدفاع عن الألعاب الرياضية، (أتليتن دويتشلاند)، الأحد، اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد العالمي للمصارعة على فرض عقوبات على طهران الإسلامية لشنق بطل المصارع اليونانية الرومانية نويد أفكاري.

وقال الاتحاد في بيان إنه "مصدوم للغاية إزاء إعدام نويد أفكاري. ويجب ألا يكون إعدامه بدون عواقب"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست"

ودعا الاتحاد المنظمات الرياضية الدولية إلى "اتخاذ موقف قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان بحق الرياضيين والمجموعات الأخرى من الأشخاص الذين هم جزء من الحركة الأولمبية أو في مجال نفوذها".

وأضاف: "هذا يشمل أيضًا إنشاء آلية عقوبات مناسبة. لقد طال انتظار أن تلتزم الحركة الأولمبية القوية ذات الطابع الإنساني بحماية حقوق الإنسان".

وأعدمت السلطات الإيرانية أفكاري، السبت، بتهمة قتل حارس أمن خلال "أعمال شغب"، والاحتجاج على فساد النظام خلال مظاهرات عمت أرجاء البلاد عام 2018.

ودُفن أفكاري، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تعرض للتعذيب الوحشي ليعترف بجريمة قتل لم يرتكبها، الأحد في قرية سنجار جنوبي البلاد.

وقالت منظمة "جلوبال أثليت" (Global Athlete) المناصرة لحقوق الرياضيين في بيان: "ندعو لتضامن رياضي لمطالبة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي للمصارعة بتنفيذ فوري للعقوبات التي تطرد إيران من الرياضة العالمية بسبب هذا الإعدام الشنيع".

Advertisements

وقبل إعدام أفكاري، انطلقت حملة عالمية لإنقاذ حياته، وانتشر هاشتاق "BanIRSports4Navid" الذي يدعو إلى منع النظام الإيراني من المنافسة الرياضية.

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، في تغريدة عبر "تويتر" السبت: "إعدام إيران الوحشي لناويد أفكاري مهزلة. لا ينبغي لأي دولة أن تعتقل أو تعذب أو تعدم المتظاهرين أو النشطاء السلميين".

من جانبها، قالت تارا سبهري فار، الباحثة الإيرانية في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن تجاهل السلطات الإيرانية المطلق للاتهامات الخطيرة بأنها عذبت نويد أفكاري للاعتراف بالقتل المزعوم يتناسب مع نمط أوسع من الإفلات المنهجي من العقاب على التعذيب والاعترافات القسرية".

وأضافت: "على السلطات إسقاط التهم التي تنتهك الحريات المشروعة للأخوين أفكاري، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وضمان حصولهما على محاكمة عادلة".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ أفكاري.

وأعلن حسن نايب آغا، لاعب كرة القدم السابق بالمنتخب الإيراني، عن إعداد خطابات موجهة إلى المحافل الدولية موقع عليها حتى الآن من قبل 62 رياضيا وبطلا أوليمبيا إيرانيا، في محاولة لوقف عقوبة الإعدام بحق نويد أفكاري.

واحتج عدد كبير من أبطال المصارعة الحرة والأولمبية العالمية في خارج إيران على حكم الإعدام الصادر على المصارع الإيراني.

وبث التلفزيون الإيراني اعترافات إجبارية لأكثر من 355 شخصا في آخر 10 سنوات، فضلا عن نشر محتوى لتشويه سمعة قرابة 505 أشخاص، وفق دراسة بحثية مشتركة بين منظمة العدالة من أجل إيران والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان.