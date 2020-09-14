مفاجأة من السفير الأمريكي بالصين قبل انتخابات البيت الأبيض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن سفير بلاده لدى الصين تيري برانستاد سيترك منصبه، دون ذكر الأسباب.

في تغريدة له على تويتر، شكر بومبيو السفير برانستاد (73 عاما) الذي كان حاكم ولاية أيوا، ومثّل الولايات المتحدة في بكين خلال ذروة التوتر بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن تيري برانستاد ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين واشنطن وبكين "لتصبح موجهة نحو النتائج، وقائمة على أساس المعاملة بالمثل ومنصفة".

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الأسباب غائبة

ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت السفير الأمريكي لدى الصين إلى ترك منصبه، كمان لم يذكر بومبيو تاريخا محددا لإنهاء الرجل خدمته.

لكن تقارير إعلامية طالعتها ”الخليج 365” في وسائل إعلام غربية، تحدثت عن أن السفير ينوي الاستقالة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استدعته الخارجية الصينية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قانونا يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على هونج كونج، وهو ما نددت به بكين باعتباره "تدخلا في شؤونها الداخلية".