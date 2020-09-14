الكاظمي يقود "ثورة تغيير" حكومي في العراق

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، "تغييرات كبيرة" في عدد من المناصب الحكومية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية، فإن الكاظمي أجرى عدة تغييرات في عدد من المناصب في أجهزة اقتصادية وأمنية على رأسها جهاز المخابرات بتعيين خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى اختيار مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي.

ومن بين التغييرات أيضا تعيين سهى داود إلياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار ، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا ل‍بغداد، وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة.

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كما تم تعيين حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية، وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، و علاء جواد حميد رئيساً ل‍هيئة النزاهة.

ومنذ توليه المنصب في مايو الماضي، قطع الكاظمي عهودا حكومية لمكافحة الفساد الذي عانت منه البلاد في ظل الحكومات المتعاقبة.

وبهذه القرارات يؤكد الكاظمي أنه ماضٍ في تحقيق تلك العهود لاسيما المرتبطة بالشق الاقتصادي وموازنة الدولة، حيث باتت كل المؤشرات تؤكد الرغبة الجادة في مواجهة الفساد وضربه من أسفل الجدار تمهيدا للإطاحة بالرؤوس الكبيرة.

ويشكل ملفا الفساد والمليشيات المسلحة غير القانونية حجري الزاوية في العجلة الإصلاحية لرئيس الوزراء.