أزمة نافالني.. ألمانيا تتحدث عن نتائج جديدة

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن مختبرين فرنسي وسويدي أكدا تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني للتسمم، وهو ما ترفضه موسكو.

وفي بيان له، ذكر شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أن برلين طلبت من فرنسا والسويد العمل على "مراجعة مستقلة للأدلة التي قدمتها ألمانية (بشأن التسميم بتوفيتشوك)".

وجاء الطلب الألماني من فرنسا والسويد، بحسب سايبرت، بناء على عينات جديدة تم الحصول عليها من نافالني.

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ووفق البيان الحكومي "أكدت الأدلة الألمانية" تعرض نافالني للتسميم.

ومنذ أسابيع يخضع المعارض الروسي للعلاج في أحد مستشفيات برلين بعد تعرضه لوعكة صحية الشهر الماضي، في قضية أثارت خلافا بين الغرب وموسكو التي تنفي أية علاقة لها باتهامات التسميم.

والجمعة الماضية، أعلنت الشرطة الروسية أنها ستطلب ستطلب أن تشارك في التحقيق الذي يجريه الألمان، من خلال توجيه أسئلة للمعارض.

وسبق أن نددت روسيا بمحاولات تحميلها مسؤولية تسميم نافالني، ووصفتها بأنها "سخيفة".