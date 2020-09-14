شاهد.. عبير موسي تخلع عباءة السياسة وتلعب الكرة

فجرت مشاركة رئيسة "الحزب الدستوري الحر" بتونس عبير موسي في مقابلة لكرة الطائرة بين أنصارها اهتمام شبكات التواصل الاجتماعي في تونس بين من يراها طريقة جديدة في كسر الصورة النمطية للسياسيين، ومن يعتقد أنها لا تتفق مع جدية نواب الشعب.

وظهرت عبير موسي على شاطئ البحر خلال مباراة لكرة الطائرة وهي ترتدي قميصا حمل شعار "شباب يفكر.. شباب مسؤول".

وعرفت موسي بنضالها المستميت ضد التطرف والإرهاب في المجتمع التونسي وتحت قبة مجلس نواب الشعب.

ويبدو أن حائط الصد التونسي ضد أفكار تنظيم الإخوان الإرهابي تملك في الوقت نفسه مهارات هجومية كادت تودي بمنصب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان قبل أسابيع، حينما نجحت في عقد جلسة للتصويت على سحب الثقة منه.

وانقسمت التعليقات التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي بين مرحب بفكرة أن يشارك الفاعل السياسي في مباريات رياضية لتشجيع الجماهير على ممارسة الرياضة والترويج لأفكار تنويرية وسط الشباب، ومن يظن أنها لا تلائم نواب الشعب.

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وقال منتقدو موسي إن ما قامت به زعيمة الحزب الدستوري الحر محاولة "شعبوية" لاستمالة مزيد من الأنصار، لافتين إلى أنه من غير المقبول أن تشارك في تجمع رياضي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.



وتعتبر عبير موسي من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي وتثير تحركاتها خصومها وأنصارها على حد سواء.





ونالت موسي مستويات قياسية في نسب الرضا الجماهيري، حيث أعلنت شركة "سيغما كونساي" المختصة في استطلاعات الرأي، أمس الأحد، تصدر حزبها للشهر الثالث على التوالي نوايا التصويت في حال إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بنسبة 35%.



