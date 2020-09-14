منظمة لصحة العالمية: الشهران المقبلان أقسى في مواجهة كورونا والوفيات ستزيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الإثنين أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونا «أقسى» في مواجهة الوباء.

Advertisements وقال هانز كلوغي، «سيصبح الأمر أقسى». وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضاف «في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات»، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.

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