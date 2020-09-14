شما المزروعي: القيادة تولي أصحاب الهمم جل اهتمامها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص، أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024 تعكس مدى حرص القيادة، لتمكين هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.



وأضافت: «استقبلنا خبر إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، بكل سعادة وفخر، لتكون هذه الاستراتيجية، امتداداً للعمل الحكومي والمجتمعي الرائد والمستمر، لتطوير قطاع أصحاب الهمم، بكافة خدماته ومجالاته في إمارة أبوظبي، وأيضاً لتعزيز قنوات الاتصال بين جميع الجهات المعنية والمقدمة للخدمات». وأكدت أن: «القيادة تولي قطاع أصحاب الهمم جل اهتمامها».

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