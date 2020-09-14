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تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و807 وفيات بكورونا في أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و807 وفيات بكورونا في أمريكا

متابعات_ الخليج 365

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد إنها سجلت 40423 حالة إصابة جديدة بفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و467 ألفا و481 حالة.

 

كما تم تسجيل 807 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 193195 شخصا.

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ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أول أمس السبت مقارنة بتقرير اليوم السابق.

 

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

 

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