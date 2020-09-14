نتانياهو: السلام مع الإمارات والبحرين سلام بين الشعوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، أن معاهدة السلام مع دولتي الإمارات والبحرين ستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادياً وسياسياً لافتاً إلى إجرائه اتصالاً هاتفياً مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إثر اتفاق السلام الذي أبرمه البلدان.



وصرح نتانياهو، في مستهل جلسة الحكومية الإسرائيلية، أن الحديث كان دافئاً جداً، وجرى الاتفاق فيه على إقامة سلام رسمي وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

حقبة جديدة

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وأضاف «لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد..نحن على أبواب حقبة جديدة». ولفت إلى أن «هذا السلام سيكون مختلفاً، لأنه سيكون سلاماً حاراً وسلاماً اقتصادياً علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضاً سلام بين الشعوب». وأشار نتانياهو إلى أنه ستكون هناك حركة نشطة جداً من الرحلات الجوية «بين دولنا والتحمس الكبير الذي يسود في إسرائيل يقابل بالتحمس الكبير الذي يسود في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك. فيحدث هنا حقاً تغيير هائل».

وأفاد نتانياهو بأنه سيغادر إلى واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان اتفاقيتي السلام، «من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي». وقال إن «اتفاق السلام مع البحرين سيؤدي لتسيير رحلات جوية مباشرة».

إشادة أمريكية

إلى ذلك، عبّرت الولايات المتحدة عن تقديرها لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية «الازدهار من أجل السلام» في المنامة بتاريخ 25 يونيو 2019، والتي كان هدفها دعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وسوف تستمر جميع الأطراف في جهودها بهذا الاتجاه لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكاناته وعلى أكمل وجه.