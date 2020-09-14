شكرا لقرائتكم لتوقيع اتفاق السلام.. وزير خارجية البحرين يصل واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، إلى واشنطن الاثنين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل أيضا، التي ستجري في البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م بحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.

ومساء الأحد وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام هذه.

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يذكر أن بيانا ثلاثيا صدر قبل يومين، بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أفاد أنه تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

وأوضح أن الملك البحريني حمد بن عيسى، وترمب ونتنياهو اتفقوا "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

كما أضاف البيان "أن هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبنى على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".