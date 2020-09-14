شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة صوفية تصف إعلام الإخوان بـ"المتآمر الخائن" لنشر الشائعات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الطريقة الشهاوية الصوفية برئاسة محمد الشهاوى، إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بالمتآمر الخائن، مؤكدة أنه يبث الشر والدم لإفساد الحياة على أرض الوطن والنيل من استقراره، مشيرة إلى أن الرأي العام الدولى على دراية بحقيقة ما تتعرض له مصر من مؤامرات وحروب إعلامية شرسة وتدار من الخارج بواسطة إعلاميين تستخدمهم قوى الشر فى تحريف الحقائق ونشر الشائعات التي تسىء إلى الدولة المصرية.

وأضافت الطريقة فى بيان أصدرته صباح اليوم، أن الحروب الإعلامية الشرسة التى تتعرض لها مصر وتدار من الخارج، لن تؤتى بثمارها، ولن تحقق أغراضها التى رصدت فيها القوى العدائية الثروات الفادحة، وأسندت تنفيذها إلى إعلام الإرهاب، وبعض المصريين الهاربين بالخارج ممن قتلت الأموال إنسانيتهم، وألغى الجهل عقولهم، وقطع وطينتهم ليكونوا بوقا إرهابيا يتم تسليطه نحو المصريين لتنفيذ مخططات الدمار والتخريب.

ووصفت الطريقة إعلام الشر بالميليشيات الإرهابية المسلحة بالأكاذيب والخداع والتي تبث سمومها عبر الشاشات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية التي تستهدف بها مصر، موضحة أن الشعب لديه من الوعى ما يجعله يفند الأحداث ويدرك أين الحقيقة.

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وأشارت الطريقة الشهاوية إلى أن الإعلام المأجور يشعل الفتن بين مصر وأشقائها، وأنه يتسم بالفساد مؤكدة أنه مثل هذا الإعلام لن يدوم طويلا.