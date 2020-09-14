شكرا لقرائتكم خبر عن سجل حافل بالجرائم والانتهاكات لتميم ضد سيدات الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يكف النظام القطرى عن جرائمه المستمرة بحق النساء القطريات، ويمارس تميم ونظامه ضد كل من يعارضهم أبشع الانتهاكات، من طرد وإسقاط للجنسية وغيرها من طرق الانتهاكات المختلفة .

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وكشف تقرير بالفيديو عن تفاصيل انتهاكات نظام تميم بن حمد، ضد المرأة القطرية، وتعرضها للاعتداء والمطاردات لمجرد الاختلاف فى الرأي، إذ وثق شهادات حية لكل من نورا المري، وعائشة القحطاني، وتوف المعاضيد، بأنه لا حرية للمرأة فى قطر.

واستعرض التقرير، شهادات القطريات، وما تعرضن له من انتهاك لحقوقهن، وتعرضهن للتهديد بالقتل، ولجوئهن للخارج، وكشفن فى شهادتهن عن انتهاكات جهاز الشرطة القطرى تجاه النساء، كما وجه الفتيات انتقادات شديدة للنظام بإساءة معاملة الأطفال.

ولفت التقرير أن القطريات هربن من جحيم تميم، وأخذن على عاتقهن فضح الانتهاكات التى تواجه النساء فى البلاد، وكشف ما يقوم به من جرائم ضد حقوق الإنسان.