الجيش اللبناني: وفاة عسكري رابع إثر المداهمة في البداوي ومقتل الإرهابي خالد التلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن من تصفية زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت 3 عسكريين لدى قيام دورية لمخابرات الجيش بعملية مداهمة شمالي البلاد، فيما توفي عسكري رابع لاحقا متأثرا بجراحه.

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