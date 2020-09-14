ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي: افتتحت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع في جميع مؤشراتها. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% مع بداية التعاملات لتصل إلى مستوى 11096 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 11091 نقطة.

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