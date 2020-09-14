ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مقر إدارة شمال الجيزة التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة إمبابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق، التهم غرفة ملحقة بمبنى إدارة شمال الجيزة التعليمية، والذي أسفر عن احتراق غرفة مخصصة لأرشيف الحسابات والشئون القانونية.

وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي، بفحص موقع الحريق، وحصر خسائره، وتحديد أسباب اشتعال النيران، ونقطة بدايتها ونهايتها، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى قيام أحد الأشخاص، بإلقاء عقب سيجارة تسبب في اندلاع الحريق.

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وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق بمقر الإدارة التعليمية بشارع السودان، دفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص نشوب الحريق في غرفة حديدية ذات سقف من الصاج تضم أرشيف الحسابات والشؤون القانونية، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق.

وأجرت قوات الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وامتدادها لباقي المبنى.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق ومازالت التحقيقات مستمرة.