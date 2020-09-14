8 وظائف لحملة الثانوية العامة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توافر 8 وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق ضمن (برنامج توطين الوظائف)، للعمل في الجامعة بمدينة الرياض والأحساء وجدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مساعد إداري رابع (جدة - للنساء): - شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم. - خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإدارة المكتبية أو السكرتارية. السكرتارية. - إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5) أو ما يعادلها. 2- مساعد إداري ثاني (الأحساء - للنساء): - درجة الدبلوم أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. - إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6) أو ما يعادلها. 3- مساعد إداري أول (الرياض - للجنسين): Advertisements - دبلوم ويفضّل درجة البكالوريوس. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. - إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6) أو ما يعادلها. 4- مساعد إداري ثاني (الرياض - للجنسين): - درجة الدبلوم أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. - إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6) أو ما يعادلها. 5- مساعد إداري ثالث (الرياض - للجنسين): - درجة الدبلوم أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة. - إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6) أو ما يعادلها

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