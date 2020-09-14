أرامكو تتفوق على أبل كأكبر الشركات المدرجة عالمياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت شركة أرامكو السعودية من استعادة صدارة أكبر الشركات العالمية بعد أن تفوقت عليها شركة أبل الأمريكية في شهر أغسطس الماضي .

واستعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة أكبر الشركات المدرجة حول العالم، بعد أن أغلق سهمها أمس الأحد عند 35.95 ريال (9.59 دولار)، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 7.19 تريليون ريال (1.917 تريليون دولار)، على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وتفوقت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، على شركة أبل الأميركية المصنعة لهواتف آيفون، بعد انخفاض قيمتها السوقية إلى 1.915 تريليون دولار، وفق إغلاق السهم الجمعة الماضي عند 112 دولارا، متراجعا 1.3%، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

ويأتي تراجع سهم شركة أبل مع موجة البيع، التي تجتاح أسهم شركات التكنولوجيا عقب صعود مدو حققته أسهم تلك الشركات منذ تفشي جائحة كورونا.

وظل عملاق النفط السعودي متصدرا للقائمة منذ إدراجه في سوق الأسهم المحلية في 11 ديسمبر 2019 حتى أغسطس الماضي، بعد ذلك استطاعت الشركة الأميركية أن تحتل المركز الأول بدعم من الصعود المدوي لشركات التكنولوجيا مستفيدة من تفشي جائحة كورونا.

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وكانت شركة أرامكو السعودية قد أصبحت أكبر شركة مدرجة في العالم بمجرد إدراجها بقيمة سوقية حينها، حيث كانت قيمتها وفق سعر الاكتتاب (32 ريالا) نحو 1.71 تريليون دولار، ومن ثم ارتفعت بالنسبة القصوى في أول أيام تداولها (11 ديسمبر 2019) لتغلق عند 35.2 ريال، ما رفع قيمتها السوقية إلى 1.88 تريليون دولار.

وسجلت “أرامكو السعودية” أعلى قيمة منذ الإدراج بتاريخ 16 ديسمبر 2019 عندما أغلق السهم عند 38 ريالا، لتقفز قيمتها السوقية إلى 2.027 تريليون دولار، بينما سجلت أدنى قيمة سوقية في 16 مارس 2020 مع تفشي “كورونا” عندما أغلق السهم عند 27.8 ريال، ما هبط بالقيمة السوقية للشركة إلى 1.483 تريليون دولار.

وتعد “أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل ثمانية براميل يتم إنتاجها عالميا.

وطرحت “أرامكو السعودية” ثلاثة مليارات سهم “1.5% من أسهمها” للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2019، لتبلغ حصيلة الطرح 96 مليار ريال “25.6 مليار دولار”، بما جعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وفي 12 يناير 2020، أعلنت الشركة أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء ارتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال “29.4 مليار دولار”.