صحيفة: إيران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكية ردا على مقتل سليماني

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لانا ماركس وقاسم سليماني
كشفت تقارير استخبارتية أمريكية أن إيران خططت لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة، لدى جنوب أفريقيا، لانا ماركس، المقربة من الرئيس دونالد ترامب ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤول في إدارة ترمب اطلع على تلك المعلومات الاستخباراتية.
وأكدت “بوليتكو” تورط سفارة إيران في بريتوريا في جنوب إفريقيا في مؤامرة لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة.
ردا على مقتل سليماني
كما أوضحت أن مخطط طهران لاغتيال السفيرة الأميركية يأتي ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في مطلع العام الجاري بضربة أميركية في حرم مطار بغداد.
إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون عن أن إيران تدير شبكات سرية واسعة النطاق في جنوب إفريقيا.
معلومات مؤكدة
وأضافوا أن الولايات المتحدة على علم بوجود تهديد قوي على السفيرة منذ الربيع الماضي، إلا أن المعلومات الاستخباراتية أصبحت مؤكدة الأسابيع الأخيرة، وماركس نفسها على علم بهذا الخطر الذي يهدد حياتها.
إلى ذلك، رجح المسؤولون في الولايات المتحدة أن يشكل مخطط اغتيال السفيرة واحدا من الخيارات التي تفكر فيها طهران للرد على اغتيال سليماني.
من هي ماركس.. ولماذا هي تحديدا؟
يشار إلى أن لانا ماركس تبلغ من العمر 66 عاما، وتمثل بلادها في جنوب إفريقيا منذ أكتوبر الماضي، وتربطها علاقة وثيقة بترمب منذ سنوات. ويعتبرها مؤيدو الرئيس الجمهوري بأنها سيدة أعمال ناجحة حيث تصل قيمة حقائب اليد التي تحمل اسمها إلى 40 ألف دولار.
كما أن ماركس كانت صديقة شخصية للأميرة الراحلة ديانا.
ولم تقف الاستخبارات الأميركية على السبب المباشر لاستهداف ماركس تحديدا، بيد أن المسؤول الذي كشف المعلومات لبوليتكو يرجح أن صداقتها الطويلة مع ترمب قد تكون السبب للانتقام من الرئيس الأميركي الذي أصدر الأوامر باصطياد الجنرال الإيراني الأبرز.
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