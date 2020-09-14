اعتماد التعليم بالتناوب في ثلاث مناطق حضرية بمراكش

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، اليوم الأحد، عن اعتماد التعليم بالتناوب بثلاث مناطق حضرية بمراكش كانت معنية سلفا بنمط التعليم عن بعد.

وجاء في بلاغ للأكاديمية الجهوية، أنه سيتم اعتماد نمط التعليم بالتناوب بالمنطقة الحضرية المحاميد، والمنطقة الحضرية المنارة، وبأحياء (أبواب مراكش، الإنارة، النخيل 1 و2، تاركة، سيدي غانم) بالمنطقة الحضرية الحي الحسني.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات اللجنة الجهوية لتتبع الدخول المدرسي على مستوى عمالة مراكش، وعملا بمخرجات أشغال اللجن المحلية للتبع، وتنفيذا للمذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020-2021. وللإشارة، فقد تم التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية المعنية وإخبارها بهذه المعطيات. كما أن اللجن المحلية للتتبع ستواصل أشغالها خلال الأيام المقبلة، تحت إشراف اللجنة الجهوية لتتبع الدخول المدرسي على مستوى عمالة مراكش، بمواكبة الدخول المدرسي واتخاذ الإجراءات المواتية لضمان السير العادي للدراسة.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي قد أكدت، في وقت سابق، أن الأنماط التربوية التي ستعتمد على مستوى عمالة مراكش، ستظل رهينة بتطورات الوضعية الوبائية وشروط تنزيل البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية.