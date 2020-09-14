إصابات “كوفيد-19” تتجاوز 5.6 مليون حالة في الولايات المتحدة

تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة 6.5 مليون حالة امس الأحد وفقا لما ذكره مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز.

وأوضح المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة وصل إلى 6501904، بينما ارتفعت حصيلة حالات الوفاة إلى 193843 حتى الساعة 1:26 ظهرا بالتوقيت المحلي (17:26 بتوقيت غرينتش). وأظهرت الاحصاءات أن أكثر الولايات المتضررة هي ولاية كاليفورنيا، بإصابات بلغت 759437.

وسجلت تكساس وفلوريدا أكثر من 660 ألف حالة إصابة، وتليهما ولاية نيويورك بإصابات بلغت 444365. وسجلت ولايات جورجيا وإلينوي وأريزونا ونيوجيرسي أكثر من 190 ألف إصابة. وتجاوزت حالات الإصابة في الولايات المتحدة 6 ملايين حالة في 31 أغسطس ، بارتفاع قدره نصف مليون خلال أسبوعين. وحتى الآن، تظل الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة من المرض من حيث الإصابات والوفيات.