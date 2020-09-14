العنف ضد النساء: إصابة شابة بالطيرة واعتقال مشتبه بطعن شقيقته بتل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بئر السبع، اعتقال شاب من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، لغاية بعد غد الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطة اعتقلت، يوم أمسِ الأحد، مشتبها (20 عاما) من تل السبع، بطعن شقيقته خلال شجار بين أخوة، يوم 9 آب/ أغسطس الماضي في مدينة بئر السبع، ما أسفر عن إصابة الشابة بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وفي مدينة الطيرة بمنطقة المثلث، وسط البلاد، أصيبت شابة بجروح طفيفة بالقدم في جريمة إطلاق نار ونقلت إلى مستشفى "مئير" لتلقي العلاج، صباح اليوم الإثنين.

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ومما يذكر أنه قتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، 58 ضحية بينها 11 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.

11 امرأة ضحايا جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي

وفيما يلي أسماء 11 امرأة ضحايا جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم: وفاء مصاروة (40 عاما) من الطيبة، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من رهط، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد، نيفين عمراني (21 عاما) من حورة، تمام جبالي (84 عاما) من الطيبة، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم، نسرين جبارة من الطيبة، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش، نورة كعبية (53 عاما) من طوبا الزنغرية، شريفة أبو معمر (30 عاما) من الرملة وحنين العبيد (27 عاما) من رهط.