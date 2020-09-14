أم الفحم: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم عن تشخيص 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الاثنين، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المدينة بلغ 794 إصابة،، فيما وصل مجمل المصابين منذ بداية الأزمة إلى 1670 من بينها 879 حالة شفاء".

وتابع أن "محطة فحوصات كورونا تواصل عملها اليوم الاثنين في قاعة السوق البلدي من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء، لمؤمني عيادات كلاليت ومؤوحيدت".

وختم فؤاد بالقول إن "الفحوصات لمؤمني عيادة مكابي تجرى يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السادسة مساء في الطابق الأول لمبنى البلدية".

هذا، وتتواجد أم الفحم في مقدمة البلدات العربية من حيث عدد الإصابات النشطة، تليها كل من الطيرة بـ427، الناصرة بـ379، كفر قاسم بـ302، الطيبة بـ285، سخنين بـ237، شفاعمرو بـ233، باقة الغربية بـ230، رهط بـ226، قلنسوة بـ218، عرعرة بـ216 وكفر قرع بـ202؛ وفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.