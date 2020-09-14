شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجّل 415 وفاة جديدة بكورونا و14768 إصابة والان مع التفاصيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 415 حالة وفاة و14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 حالة وفاة وأربعة ملايين و330455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن حالات الإصابة والوفاة الجديدة استقرت خلال الأسابيع الأخيرة في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

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