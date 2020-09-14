شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 71 ألفاً والان مع التفاصيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4408 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 217 حالة وفاة جديدة أمس الأحد، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 668381 حالة والوفيات إلى 70821 حالة.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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