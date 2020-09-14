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شكرا لقرائتكم خبر عن مسام يعلن نزع 1500 لغم حوثي خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أمس الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020م، عن نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في العديد من المناطق اليمنية المحررة التي كانت مليشيا الحوثي قد فخخت الأرض بها، بعضها أودى بحياة عشرات المدنيين.
وذكرت غرفة عمليات مسام، أن فرق المشروع نزعت منذ 29 أغسطس الماضي ولغاية 11 سبتمبر الجاري 2853 لغماً وذخيرة غير منفجرة، موضحة أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 1500 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وقال "رتيف هورن" مدير العمليات في مشروع "مسام"، إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 1233 ذخيرة غير منفجرة و22 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 234 لغماً مضاداً للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد.
بدوره أكد مدير عام مشروع مسام "أسامة القصيبي"، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 325.393 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.
وأضاف "القصيبي"، إن مجموع ما قامت فرق المشروع بتطهيره من أراض منذ يوم 29 أغسطس ولغاية 11 سبتمبر الجاري بلغ 618.002 مترا مربعا.
ونوه "القصيبي" إلى أن فرق مشروع مسام تمكنت من تطهير 14.194.150 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة منذ انطلاق المشروع.
وأشار مدير عام المشروع إلى أن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع بلغ 185081 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وكان مشروع "مسام" قد أعلن، السبت، عن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ1155 لغماً حوثياً وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة في باب المندب هي الـ28 لفرق المشروع في الساحل الغربي والـ80 في اليمن منذ انطلاق المشروع
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