محلل سياسي: أداء وزير الخارجية اليمني المعيب أسهم في عدم تمديد الحظر علي ايران

الإثنين 14 سبتمبر 2020

علق المحلل السياسي اليمني الدكتور جمال محسن باراس على عدم تنفيذ اتفاق الحديدة في ظل عدم تحقيقها في ظل التعنت الحوثي والذي اعتبرته الحكومة الشرعية بأن أصبح غير فائدة .



وقال محسن في مداخلة هاتفية بقناة الصفا إن اتفاق الحديدة ولد ميتاً وهو يؤكد حقيقة مرة وهي إن إدارة المشهد من قبل الحكومة الشرعية ، إدارة فاشلة، وبكل أسف وزير الخارجية محمد الحضرمي ارتكب العديد من الأخطاء، وطرحنا في دائرة مفرغة ندور فيها ونن نعلم مسبقأ وكل المحللين أعلنوا مسبقا منذ بداية المفاوضات الحديدة أوالمفاوضات من أجل الوصول إلى سلام وتسليم الحديدة بلا حرب هي مفاوضات بلا جدوى.

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وأوضح أن الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم أن الحديدة بأن مليشيا الحوثي ينكسون بكل الاتفاقيات هذا من جانب والجانب الآخر لم يتسنى للحكومة الشرعية ولم تتطلع بدورها الواجب عليها من أجل أن تعرض المشكلة الخاصة بمنطقة الحديدة وبمحافظة الحديدة والمشكلة اليمنية بشكل عام والعرض الصحيح أمام الجهات الدولية وكان دائماً والجهات الدولية تجد الحجة تلو الحجة مما طرحته الحكومة الشرعية.

وأشار إلى ملف هام وهو التدخل الإيراني في اليمن، هذا الملف والذي أثبت بشكل قاطع بأن إيران تدعم الحوثيين، دعم ماديا ومعنويا وبالأسلحة المحرمة استخدامها وبالرغم من هذا لم يتم استخدام هذا الملف الاستخدام الأمثل، من أجل تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وتابع حديثه، بأنه بكل أسف هناك تخاذل من قبل وزير الخارجية محمد الحضرمي، وعدم فاعلية وعدم ترتيب الأولويات التي يتم طرحها على مجلس الأمن، وكانت هناك مثل قضية الناقلة صافر واستخدام الاسلحة والصواريخ والتي أُثبت تصنيع الأيرانيين لها والزج بالأطفال والتي من المفترض تقديم أدلة واضحة لمجلس الأمن كل هذه القضايا لم يتم استخدامها هناك بالتأكيد نوايا خبيثة وأشياء لم تظهر بعد.