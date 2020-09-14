شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك.. إصابات كورونا تتراجع دون الألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في التشيك إن البلاد سجلت أمس الأحد 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد خمسة أيام متتالية كان إجمالي الإصابات يتجاوز فيها 1000 حالة.

ولم تعلن الوزارة بعد عن تحديث لعدد الفحوص التي تجرى يوميا، وعادة ما تكون الفحوص أقل خلال عطلات نهاية الأسبوع هناك.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 36188 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة.